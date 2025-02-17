Ворожа атака на Київщину: пошкоджені будинки та підприємства

У ніч на 17 лютого російські дрони атакували Київську область, пошкодивши приватні будинки, автомобілі та промислові об’єкти. Про це повідомив в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.
За його словами, в області працювала ППО, вдалося знищити частину ворожих цілей. Влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано.
Втім, унаслідок атаки постраждав 21-річний чоловік у Бориспільському районі – він отримав травму руки, медики надали йому допомогу на місці.
Пошкодження зафіксовані у чотирьох районах:
- Обухівський район – пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.
- Вишгородський район – загорілося приміщення виробничого цеху, пожежу ліквідовано.
- Фастівський район – зафіксовано пожежу на складі, яку оперативно загасили.
- Бориспільський район – пошкоджено приватний будинок.
Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.