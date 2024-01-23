Росіяни втретє за добу обстріляли Харків

Окупанти втретє за день завдали ракетного удару по Харкову.

Удар по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов.

“І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо.

Агресор вкотре за цей день доводить, що росія це держава-терорист і прощення їй бути не може”, – зазначив Терехов.

Керівник обладміністрації Олег Синєгубов повідомив про три влучання по Київському району. Екстрені служби виїхали на місця.