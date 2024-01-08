Росіяни вночі завдали ударів по Харкову та Вовчанській громаді

Вибухи пролунали ввечері 7 січня. Російські військові завдали два удари по Харкову, попередньо — ракетами С-300, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Є влучання поруч з приватними житловими будинками в одному з районів Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, без руйнувань та поранених, зазначив Терехов.

У Вовчанській громаді є влучання по будівлі соціальної інфраструктури, повідомив очільник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі. Інформації про загиблих та поранених немає.