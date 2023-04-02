Суспільство

Росіяни відступили з деяких позицій на Донецькому напрямку, – Сили оборони

2 Квітня 2023 18:23
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окупанти, зсу

Російські військові були вимушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку. Наразі українські захисники облаштовують там оборонні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

“Завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив із деяких позицій, зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій”, – сказав він.

Дмитрашківський зазначив, що росіяни зазнають значних втрат в особовому складі та техніці. При цьому, за даними розвідки, в районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки. Таким чином, є припущення щодо того, що найближчим часом окупанти можуть спробувати розпочати більш потужні бойові дії з цього напрямку.

До того ж, за словами речника, з’явилася інформація щодо появи вагнерівців для наступу на Авдіївку, але підтвердження цьому поки немає.

Росіяни продовжують здійснювати наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. За минулу добу вони здійснили 30 штурмових дій, сьогодні вночі – 10. При цьому усі наступальні дії окупантів відбувалися без підтримки техніки, лише в одному випадку вони застосували два танки.

Тим часом на Запорізькому напрямку загарбники проводять фортифікаційні роботи, постійно вдосконалюються та проводить тактичні заняття. До того ж, Дмитрашківський зазначив, що сьогодні росіяни намагалися проводити розвідку, але розвідувальну групу накрили вогнем.


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