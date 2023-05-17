Росіяни вдарили “шахедом” по Охтирці

Загарбники у середу завдали удару дроном-камікадзе Shahed по місту Охтирка, наслідки уточнюються.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Буквально 30 хвилин тому мені доповіли: по місту Охтирка був нанесений удар “шахедом”. Зараз наслідки уточнюються і надається допомога», – сказав він.

Водночас Артюх нагадав, що кордон Сумщини з державою-терористом становить понад 560 км, і росіяни обстрілюють область з авіації, артилерії, систем залпового вогню тощо.

«Зростання іде по кількості обстрілів. За місяць – 439 обстрілів було. За останній тиждень – 110, і вже за цю добу – понад 20 обстрілів на кордоні з Сумщиною», – поінформував голова ОВА.