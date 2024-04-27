Кримінал

Росіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській і Львівській областях

27 Квітня 2024 09:14
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ракетний удар
Прикарпатські рятувальники ліквідували пожежу спричинену обстрілом / Фото ДСНС

Цієї ночі окупаційна армія РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Виникла пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Вночі відбулося попадання в об’єкт критичної інфраструктури – в результаті чого відбулося пошкодження будівлі,а також виникла пожежа”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що займання сталося на площі понад 200 м.кв. Наразі рятувальникам вдалося ліквідували спричинену обстрілом пожежу

Зазначається, що постраждалих немає.

Львівська область була атакована крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами “Кинджал”. Сталися влучання.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування”, – наголосив керівник ОВА.


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