Кримінал

Росіяни вдарили по готелю, в якому зупинилися харківські зооволонтери
8 Вересня 2024 13:27
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краматорськ
З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіло / Фото Радіо Свобода

Учора близько 21:50 російська армія вдарила по готелю в місті Миколаївка на Донеччині.

За словами заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна, тривають пошукові роботи, йде розбір завалів, під завалами шукають двох людей.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту авіабомбами.

За даними “Новин Донбасу”, росіяни завдали удару по готелю “Зоря”.

За інформацією Радіо Свобода, у готелі були харківські зооволонтери, які приїхали безкоштовно стерилізувати та вакцинувати тварин.

Наразі з-під завалів дістали тіло загиблої людини.


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