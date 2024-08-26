Кримінал

Росіяни сьогодні били по Україні ракетами з касетною бойовою частиною
26 Серпня 2024 18:11
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Російські окупаційні війська під час масованої атаки по Україні 26 серпня використали ракети з касетною бойовою частиною.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

“Шановні жителі області, за інформацією спеціальних служб, сьогодні під час масованої ракетної атаки ворог використовував ракети з касетною бойовою частиною. Наразі є вірогідність того, що касетні елементи можуть бути поза межами атакованих об’єктів”, – написав він. 

Жителів Житомирщини закликали не наближатися та не торкатися предметів, схожих на той, що зображений на фото. Якщо виявите такий — одразу викликайте поліцію чи ДСНС.

Касетна бойова частина російської крилатої ракети / Фото: Житомирської ОВА

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