Росіяни сьогодні били по Україні ракетами з касетною бойовою частиною

Російські окупаційні війська під час масованої атаки по Україні 26 серпня використали ракети з касетною бойовою частиною.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

“Шановні жителі області, за інформацією спеціальних служб, сьогодні під час масованої ракетної атаки ворог використовував ракети з касетною бойовою частиною. Наразі є вірогідність того, що касетні елементи можуть бути поза межами атакованих об’єктів”, – написав він.

Жителів Житомирщини закликали не наближатися та не торкатися предметів, схожих на той, що зображений на фото. Якщо виявите такий — одразу викликайте поліцію чи ДСНС.