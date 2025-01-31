Росіяни скаржаться на атаку дронів на НПЗ та сильну пожежу: що відомо

Уночі 31 січня росіяни знов скаржилися на масову атаку дронів, “хлопки” та пожежу. Повідомляють про атаку безпілотників на НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгограді та влучання по ЛЕП у Ростовській області.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Як повідомив губернатор Волгоградської області, “ЗСУ спробувала атакувати НПЗ, російська ППО відбила атаку восьми БпЛА”. Пожежу нібито ліквідовано, постраждав працівник підприємства, він у лікарні.

Пожежа на НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка” / Фото: Telegram

“Сьогодні вночі, 31 січня, черговими засобами ППО Міністерства оборони на території Волгоградської області було відбито атаку восьми БпЛА. Унаслідок падіння уламків одного з БпЛА на території нафтопереробного заводу виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Одного постраждалого робітника заводу госпіталізовано”, – каже Андрій Бочаров.

За даними міноборони РФ, протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено 49 українських безпілотних літальних апаратів: