Росіяни скаржаться на атаку дронів на НПЗ та сильну пожежу: що відомо

Уночі 31 січня росіяни знов скаржилися на масову атаку дронів, “хлопки” та пожежу. Повідомляють про атаку безпілотників на НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгограді та влучання по ЛЕП у Ростовській області.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Як повідомив губернатор Волгоградської області, “ЗСУ спробувала атакувати НПЗ, російська ППО відбила атаку восьми БпЛА”. Пожежу нібито ліквідовано, постраждав працівник підприємства, він у лікарні.
“Сьогодні вночі, 31 січня, черговими засобами ППО Міністерства оборони на території Волгоградської області було відбито атаку восьми БпЛА. Унаслідок падіння уламків одного з БпЛА на території нафтопереробного заводу виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Одного постраждалого робітника заводу госпіталізовано”, – каже Андрій Бочаров.
За даними міноборони РФ, протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено 49 українських безпілотних літальних апаратів:
- 25 – над територією Ростовської області;
- 8 – над територією Волгоградської області;
- 6 – над територією Курської області;
- 4 – над територією Ярославської області та по два – над територіями Бєлгородської, Воронезької областей і Краснодарського краю.