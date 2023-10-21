Росіяни риють тунелі у напрямку Авдіївки

Росіяни почали рити тунелі у напрямку Авдіївки. Таким чином ЗС РФ намагаються підібратися ближче до українських позицій. Про це в ефірі телемарафону розповів речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

“Тобто копають тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а по-друге, щоби десь виринути ближче до наших позицій зненацька”, – розповів Коцуконь.

Також, за словами військового, українські розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих транспортних машин із дистанційним керуванням.

Коцуконь зазначає, що для росіян дуже важливо оточити та взяти Авдіївку. Вони там зосередили величезні сили та засоби — щонайменше три кадрові бригади, підкріплені підрозділами “Шторм Z”.