Кримінал

Росіяни розстріляли авто, яким намагалися евакуюватися мешканці Вовчанська: двоє людей загинули

18 Травня 2024 15:06
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евакуація, Вовчанськ
Евакуація жителів Вовчанська. З 10 травня поліцейські евакуювали з небезпечних районів Харківщини 2876 громадян / Фото НПУ

За даними слідства, 16 травня чотири мирних мешканці намагались на авто виїхати з м. Вовчанськ.

Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл.

70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці.

Дружина водія та пасажир отримали поранення.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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