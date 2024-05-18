Росіяни розстріляли авто, яким намагалися евакуюватися мешканці Вовчанська: двоє людей загинули

За даними слідства, 16 травня чотири мирних мешканці намагались на авто виїхати з м. Вовчанськ.

Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл.

70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці.

Дружина водія та пасажир отримали поранення.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).