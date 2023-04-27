Політика

Росіяни повільно просуваються в Бахмуті – ISW

27 Квітня 2023 07:14
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ISW, бахмут

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі підтверджує, серед іншого, повідомлення з різних джерел про те, що ПВК “Вагнер” просунувся ще на кілька десятків метрів у деяких місцях Бахмута.

“Геолокована зйомка, опублікована 26 квітня, показує, що російські війська просунулися до 1-ї Лісової вулиці в західній частині Бахмута (у кількох кварталах від вулиці Ювілейної, яка йде в Хромово)”, – пише ISW.

Автори зведення зазначають, що, за повідомленнями російських військових блогерів, вагнерівці просунулися і далі, до перехрестя Ювілейної та Чайковського.

Це перехрестя від 1-ї Лісової вулиці відокремлює лише один квартал приватних будинків.

ISW також нагадує, що за його оцінкою, опублікованою раніше, росіяни захопили вже приблизно 85% території Бахмуту.

Невеликий поступ росіян ISW відзначає і на авдіївському напрямку.

“Геолокована зйомка, опублікована 26 квітня, показує обмежені територіальні придбання російських сил на захід від шосе Н-20 Донецьк-Краматорськ-Слов’янськ”, – йдеться у зведенні. Йдеться про ділянку фронту в районі Новобахмутівки за десять кілометрів на північ від Авдіївки, яку росіяни намагаються охопити з півночі та півдня.


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