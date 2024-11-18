Росіяни почали встановлювати застарілі двигуни на ракети Х-101

Окупанти почали використовувати крилаті ракети Х-101, оснащені застарілими радянськими двигунами Р-95-300.

Фотографію уламків ракети з цим двигуном оприлюднили у соцмережах, повіомляє Мілітарний.

Двигуни Р-95-300 встановлені на частині ракет Х-101, використаних під час ракетного удару 17 листопада. Зазвичай для таких ракет застосовуються російські двигуни ТРДД-50А.

Це перший зафіксований випадок, коли сучасна російська крилата ракета поєднується з застарілим радянським двигуном.

Оскільки Росія не виробляє такі двигуни, є ймовірність, що їх використовують зі старих радянських запасів або беруть із розібраних ракет Х-55.

Виробництво ракетних дозвукових двигунів у Росії – це слабке місце у всьому ланцюжку виробництва, пише видання.