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Росіяни почали встановлювати застарілі двигуни на ракети Х-101
18 Листопада 2024 16:28
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ракетний удар, росія
Двигун P-95-300 зі збитої російської крилатої ракети Х-101 / Фото з соцмереж

Окупанти почали використовувати крилаті ракети Х-101, оснащені застарілими радянськими двигунами Р-95-300.

Фотографію уламків ракети з цим двигуном оприлюднили у соцмережах, повіомляє Мілітарний.

Двигуни Р-95-300 встановлені на частині ракет Х-101, використаних під час ракетного удару 17 листопада. Зазвичай для таких ракет застосовуються російські двигуни ТРДД-50А.

Це перший зафіксований випадок, коли сучасна російська крилата ракета поєднується з застарілим радянським двигуном.

Оскільки Росія не виробляє такі двигуни, є ймовірність, що їх використовують зі старих радянських запасів або беруть із розібраних ракет Х-55.

Виробництво ракетних дозвукових двигунів у Росії – це слабке місце у всьому ланцюжку виробництва, пише видання.


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