Суспільство

Росіяни обстріляли Харків

17 Липня 2023 07:13
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харків, обстріл

Російські війська втретє за добу вдарили по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

“Окупанти знову завдають ударів по Харківщині. Перебувайте в укриттях!” – написав Синєгубов.

“Місто під ударом… За попередньою інформацією, знову обстріл Основʼянського району”, – повідомив Терехов.

На Харківщині, а також іще в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Пізніше тривогу було скасовано. 

За повідомленням “Суспільне”, о 22:10 16 липня Росія обстріляла територію промислового підприємства в Основ’янському районі, поранених і загиблих немає.


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