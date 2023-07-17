Росіяни обстріляли Харків

Російські війська втретє за добу вдарили по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

“Окупанти знову завдають ударів по Харківщині. Перебувайте в укриттях!” – написав Синєгубов.

“Місто під ударом… За попередньою інформацією, знову обстріл Основʼянського району”, – повідомив Терехов.

На Харківщині, а також іще в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Пізніше тривогу було скасовано.

За повідомленням “Суспільне”, о 22:10 16 липня Росія обстріляла територію промислового підприємства в Основ’янському районі, поранених і загиблих немає.