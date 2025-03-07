Росіяни намагаються прорватися в бік траси Юнаківка – Суджа, у них є успіхи

Російські штурмові групи намагаються просунутися в напрямку траси Юнаківка – Суджа у Курській області РФ. У прикордонних районах Сумщини тривають запеклі бої.

Про це повідомили очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Видання “Українська правда” повідомляє, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію, щоб росіяни не змогли остаточно закрити шляхи сполучення.

“Це сталося не раптово, а поступово й планомірно. Ще до Нового року росіяни зайшли на Курилівку (село на південь від Суджі), де одна з наших бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував сили й систематично проводив штурмові дії. Учора та позавчора (6 та 5 березня) зробили ривок — ось і результат”, — сказав співрозмовник УП.

Аналітики DeepState зазначають, що росіянам вдалося досягти успіхів завдяки залученню значної кількості військових із Північної Кореї.