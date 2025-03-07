Росіяни масовано атакували Україну ракетами і дронами: під ударом енергетична інфраструктура

У ніч проти 7 березня російські війська завдали масованого удару по енергетичних і газових об’єктах в різних регіонах України, використовуючи крилаті та балістичні ракети, а також дрони.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, рятувальні служби та енергетики працюють над ліквідацією наслідків, а також вживаються заходи для стабілізації енергопостачання. Він закликав українців дотримуватися заходів безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.

Вибухи чули від сходу до заходу України, від Харкова до Тернопільської та Івано-Франківської областей.

У Харкові внаслідок удару виникла пожежа на цивільному інфраструктурному об’єкті, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Також пошкоджено багатоквартирний будинок, звідки евакуюють мешканців. Наразі відомо про 5 постраждалих.

В Полтавській ОВА розповіли, що у Миргородському районі уламки цілі впали на приватний будинок. Дві людини травмовані, серед них — дитина, їх госпіталізували. Також пошкоджені два приватних будинки та побутовий газопровід.

На Тернопільщині зафіксован удар по критичному промисловому об’єкту, повідомив начальник ОВА Вʼячеслав Негода. Там можуть бути обмеження з подачею газу

А ввечері 6 березня окупанти атакували Одещину. Там виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках, також пошкоджена критична інфраструктура. Минулося без постраждалих.