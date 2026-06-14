Росіяни масовано атакували Путивль: під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару

Російські війська вкотре завдали масованих ударів по місту Путивль у Сумській області. Внаслідок атаки виникли пожежі у житловому секторі.

На Сумщині рятувальники потрапили під повторний обстріл під час ліквідації наслідків атаки / Фото: ДСНС

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, через обстріли загорілися житлові будинки, гаражі та господарські споруди місцевих мешканців.

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Під час ліквідації наслідків атаки російські військові повторно вдарили по місцю, де працювали співробітники ДСНС.

«Особовий склад встиг відійти у безпечне місце — ніхто з надзвичайників не постраждав», — зазначили у службі.

Також офіцер-рятувальник громади доправив до лікарні літню жінку, чий будинок був пошкоджений внаслідок російського удару. За інформацією ДСНС, вона не отримала травм.

Попри постійну загрозу повторних атак, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки займання.

У ДСНС наголосили, що російські війська продовжують застосовувати тактику повторних ударів по місцях, де працюють екстрені служби, що створює додаткову небезпеку для рятувальників і цивільного населення.