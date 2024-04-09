Політика

Росіяни імітують удари по Запорізькій АЕС, – ГУР

9 Квітня 2024 18:36
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окупація, заес, війна
Запорізька АЕС / Фото: Енергоатом

Російські окупанти імітують удари по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів.

Як зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов, це чергова хвиля провокацій РФ щодо української атомної станції.

“Провокації з метою звинуватити Україну, хоча весь світ знає, що саме РФ є державою-агресором, яка незаконно захопила ядерний об’єкт”, — сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що є фото- і відеофіксація незаконного розміщення на території АЕС окупаційних військ і важкої техніки, мінування території станції, регулярного запуску БПЛА, в тому числі ударних.

“Сьогодні ось РФ вирішила за допомогою FPV-дронів імітувати обстріли начебто з боку України. Позиція України зрозуміла, чітка і однозначна — по ядерних об’єктах жодних військовий дій чи провокацій ми не вчиняємо. А агресор має піти з атомної станції», — підкреслив Юсов.


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