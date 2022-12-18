Росіяни готуються до вуличних боїв у Мелітополі

Російські загарбники готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому Мелітополі – у центрі міста встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як “зуби дракона”.

“Окупанти, до чого готуєтесь? Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя рашисти розставляють бетонні конуси. Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах “смаженого”, що вже готуються до вуличних боїв”, – написав мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Федоров зазначив, що “зуби дракона” росіяни розставляють ближче до цивільних – посеред центральних вулиць і житлових кварталів.

“Досвід інших деокупованих міст України підказує рашистам – їхні бетонні лего їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати швидше з української землі”, – резюмував Федоров.