Росіяни брешуть про масштабний “наступ” на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку війська РФ не ведуть активних і масштабних дій і заяви пропагандистів про нібито “прорив” української оборони є фейковими.

Про це заявив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін заявив в ефірі телемарафону.

Водночас ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ невеликими групами до 10 осіб.

“На окремих напрямках противник дійсно мав певний частковий успіх, але наразі всі позиції відновлені. Противник відкинутий на попередні свої позиції”, – заявив Єрін.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух пояснив, що окупанти заходять невеликими групами, 7–10 осіб, щоб спробувати “намацати оборону”, але українські військові готові до цього.

Керівник області також підтвердив, що росіяни брешуть про ті масштаби, якими намагаються наступати на регіон. Він зауважив, що окупанти вже 11 місяців намагаються наступати на Запоріжжя і на Гуляйполе, але без успіху.

За даними Старуха, бойові дії тривають без зупину то менш інтенсивно, то більш інтенсивно, іноді відбуваються артилерійські перестрілки.

“Коли в них відбувається ротація, приходять свіжі сили, вони починають знову трохи активніше працювати. Або коли підходять останні дні плану вистріляти щось, вони починають гатити справа-наліво. Ніяких сумнівів не викликає те, що наших сил і засобів, які є в Запорізькій смузі, достатньо”, – розповів Старух в коментарі 24 Каналу.