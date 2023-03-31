Росіянам пообіцяли, що другої хвилі мобілізації не буде

Другої хвилі мобілізації проводити у Росії не планується, стверджують у російському Генштабі.

“Хочу вас усіх запевнити, що у планах Генерального штабу немає другої хвилі мобілізації”, – сказав представник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Володимир Цимлянський на брифінгу, присвяченому весняному призову.

“Тих, хто вже призваний на військову службу, а також громадян, які добровільно виявили бажання брати участь в операції, цілком вистачає для виконання покладених завдань”, – заявив він.

Влада Росії заперечує плани проведення нової мобілізації для війни в Україні, при цьому набирає обертів кампанія з набору добровольців та контрактників. Агентство Bloomberg у березні писало, що планується набрати до 400 тисяч. Цю ж цифру у четвер вранці назвала у своєму прогнозі британська військова розвідка.

Згідно зі звітом розвідки, хоча Росія подає кампанію як набір добровольців, а не як нову обов’язкову мобілізацію, існує реальна ймовірність того, що на практиці ця відмінність буде розмита.

Російська влада, ймовірно, вибрала нібито “добровольчу схему”, щоб заповнити нестачу кадрів і при цьому звести до мінімуму спалахи невдоволення всередині країни. Малоймовірно, що подібна кампанія дозволить залучити необхідні 400 тис. добровольців, вважають у британській розвідці.