Росія завдала ракетного удару по полігону ЗСУ: один військовий загинув, десятки постраждали

Сьогодні вночі, 12 серпня, російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗС України.

“Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу “Ракетна небезпека”. Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів”, — йдеться в повідомленні.

Відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес. На місці працюють екстрені служби.