Росія запускала дрони з п’яти напрямків — знешкоджено 102 зі 117 БпЛА

Мінус 1300 окупантів, чотири танки та 78 артсистем за добу — оновлені дані втрат РФ

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Починаючи з 18:00 11 червня росіяни запустили по Україні 117 ударних БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово; Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ .

У ніч на 12 червня російські війська атакували Україну 117 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 102 цілі, однак зафіксовано влучання дронів на семи локаціях.