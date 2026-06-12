        Суспільство

        Росія запускала дрони з п’яти напрямків — знешкоджено 102 зі 117 БпЛА

        Галина Шподарева
        12 Червня 2026 08:32
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        Знешкодшений "шахед" / Фото: Поліція Чернігівщини
        Знешкодшений "шахед" / Фото: Поліція Чернігівщини

        У ніч на 12 червня російські війська атакували Україну 117 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 102 цілі, однак зафіксовано влучання дронів на семи локаціях.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 11 червня росіяни запустили по Україні 117 ударних БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово; Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 102 російських безпілотників різних типів.

        Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.


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