Політика

Росія запросила засідання Ради Безпеки ООН через удари по Ємену

12 Січня 2024 07:41
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росія, оон

Росія запросила провести термінове засідання Ради Безпеки ООН 12 у зв’язку з ударами по Ємену, які завдали Сполучене королівство та США.

Про це заявили в постійне представництві РФ при ООН.

“Росія попросила на 12 січня термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з ударами США та Великої Британії по Ємену”, — йдеться в повідомленні.

У ніч проти 12 січня 2023 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ударів по хуситах у Ємені. Мотивами атак стали напади повстанців на судна у Червоному морі, що призвело до падіння економіки та загрози життів громадян для понад 20 країн.


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