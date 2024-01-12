Політика

США і Британія завдали ударів по базах хуситів у Ємені

12 Січня 2024 07:00
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ізраїль, сша, британія

У п’ятницю вночі, 12 січня, США і Велика Британія завдали ударів по базах хуситів у Ємені.

Президент США Джо Байден підтвердив, що США і союзники завдали ударів по об’єктах у Ємені, назвавши їх відповіддю на загрозу свободі судноплавства.

“Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі. Зокрема, з використанням корабельних балістичних ракет вперше в історії”, — заявив він.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що королівські військово-повітряні сили “завдали точкових ударів по військових об’єктах, що використовуються повстанцями-хуситами”.

“Ми вжили обмежених, необхідних і пропорційних заходів самооборони разом зі Сполученими Штатами за підтримки Нідерландів, Канади і Бахрейну проти цілей, пов’язаних з цими атаками, з метою послаблення військового потенціалу хуситів і захисту глобального судноплавства”, — заявив Сунак.

Віцепрезидент управління ЗМІ хуситів у Сані заявив у коментарі Sky news, що вони “не відступлять” після “жорстокої агресії”.

“Жорстка агресія проти нашої країни, за яку вони заплатять абсолютно і без вагань, і ми не відступимо від нашої позиції в підтримці палестинського народу, чого б це не коштувало”, — сказав він.

Хусити атакують кораблі в Червоному морі з листопада 2023 року. Ідеться про протоку Баб аль-Мандеб, що омиває прибережні райони Ємену, підконтрольні хуситам, і через яку судна потрапляють до Червоного моря, щоб далі дістатися до Суецького каналу і Середземного моря.

Єменське повстанське угруповання, яке підтримується Іраном, заявляло, що його напади на цей важливий судноплавний шлях є спробою зупинити атаки Ізраїлю на палестинців у секторі Газа. Вони стверджують, що атакують тільки судна, “пов’язані з Ізраїлем”.

США у відповідь почали операцію Prosperity Guardian (Страж процвітання) для захисту судноплавства в регіоні. За заявами Штатів, уже 1200 комерційних суден пройшли через Червоне море з моменту початку операції.


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