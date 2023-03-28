Політика

Росія вже втратила понад 3600 танків, близько 7000 од. броньованої техніки і 172 тис. особового складу Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення. З 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 171730 (+570) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3602 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6966 (+13) од,

артилерійських систем – 2653 (+15) од,

РСЗВ – 525 (+2) од,

засоби ППО ‒ 277 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5502 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 287 (+2). Дані уточнюються. Поділитися:



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