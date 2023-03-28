Політика

Росія вже втратила понад 3600 танків, близько 7000 од. броньованої техніки і 172 тис. особового складу

28 Березня 2023 08:35
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення.

З 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 171730 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3602 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6966 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2653 (+15) од,
  • РСЗВ – 525 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 277 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5502 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 287 (+2).

Дані уточнюються.


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