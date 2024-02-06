Суспільство

Росія втратила понад 390 тисяч військових — Генштаб Армійські сухі пайки РФ / Фото: Генштаб ЗСУ Станом на ранок 6 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 390 580 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1020 військових. З техніки окупанти РФ втратили: танків — 6365 (+17) од,

бойових броньованих машин — 11857 (+35) од,

артилерійських систем — 9367 (+18) од,

РСЗВ — 979 (+0) од,

засоби ППО — 665 (+1) од,

літаків — 332 (+0) од,

гелікоптерів — 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7173 (+0),

крилаті ракети — 1848 (+0),

кораблі /катери — 24 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12453 (+41) од,

спеціальна техніка — 1496 (+10).



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