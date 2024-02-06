Росія втратила понад 390 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 6 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 390 580 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1020 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 6365 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 11857 (+35) од,
- артилерійських систем — 9367 (+18) од,
- РСЗВ — 979 (+0) од,
- засоби ППО — 665 (+1) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7173 (+0),
- крилаті ракети — 1848 (+0),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12453 (+41) од,
- спеціальна техніка — 1496 (+10).