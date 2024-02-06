Суспільство

Росія втратила понад 390 тисяч військових — Генштаб

6 Лютого 2024 08:26
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війна
Армійські сухі пайки РФ / Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 6 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 390 580 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1020 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 6365 (+17) од,
  • бойових броньованих машин — 11857 (+35) од,
  • артилерійських систем — 9367 (+18) од,
  • РСЗВ — 979 (+0) од,
  • засоби ППО — 665 (+1) од,
  • літаків — 332 (+0) од,
  • гелікоптерів — 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7173 (+0),
  • крилаті ракети — 1848 (+0),
  • кораблі /катери — 24 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12453 (+41) од,
  • спеціальна техніка — 1496 (+10).

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