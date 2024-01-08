Росія втратила понад 365 тисяч солдатів, – Генштаб

Станом на ранок 8 січня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 365 170 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 440 солдатів.

З техніки росіяни втратили: