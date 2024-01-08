Суспільство

Росія втратила понад 365 тисяч солдатів, – Генштаб

8 Січня 2024 08:15
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війна

Станом на ранок 8 січня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 365 170 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 440 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6031 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11194 (+14) од,
  • артилерійських систем – 8666 (+13) од,
  • РСЗВ – 953 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 638 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1787 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1328 (+1)

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