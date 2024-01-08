Росія втратила понад 365 тисяч солдатів, – Генштаб

Станом на ранок 8 січня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 365 170 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 440 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6031 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11194 (+14) од,
- артилерійських систем – 8666 (+13) од,
- РСЗВ – 953 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 638 (+1) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1787 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 1328 (+1)