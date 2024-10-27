Кримінал

Росія вдарила по енергетичним об’єктам Сумської області
27 Жовтня 2024 09:23
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обстріли, суми
Сумська область: рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які спричинили ворожі удари / Фото ДСНС

Сьогодні, 27 жовтня, ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об’єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумської області, застосувавши БпЛА типу «Шахед».

За інформацією ДСНС, виникли пожежі в житловому секторі. Рятувальники локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню та ліквідували пожежі.

Цієї ж ночі рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди приборкували загоряння оселі громадян в одному із населених пунктів Шосткинського району, яке спричинив ворожий обстріл.

В ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено 3 російських безпілотника, повідомив в Сумській військовій адміністрації.

Загалом, вночі та зранку росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Ямпільська громади, Роменський район.


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Росія вдарила по енергетичним об’єктам Сумської області
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