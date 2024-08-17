Політика

Росія стверджує, що Україна використовувала західні ракети для руйнування мосту в Курській області
17 Серпня 2024 10:41
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курська операція
Зруйнований міст через річку Сейм / Фото з соцмереж

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Україна застосувала західні ракети, імовірно, американські HIMARS, для знищення моста через річку Сейм у Курській області, внаслідок чого загинули волонтери, які намагалися евакуювати мирних жителів, пише Reuters.

«Уперше Курська область зазнала обстрілу з ракетних установок західного виробництва, імовірно, американських HIMARS», – повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в п’ятницю пізно ввечері в Telegram.

«Унаслідок обстрілу міст через річку Сейм у районі Глушково було повністю зруйновано, загинули волонтери, які надавали допомогу цивільному населенню, що евакуювалося».

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у п’ятницю, що Сили оборони просунулися на 1-3 кілометри в деяких районах Курської області, за 11 днів після початку вторгнення на територію Росії.
Київ стверджує, що з 6 серпня взяв під контроль 82 населених пункти на площі 1150 квадратних кілометрів.

Росія звинуватила Захід у підтримці та заохоченні першого наземного наступу України на російську територію і заявила, що «терористичне вторгнення» Києва не змінить перебігу війни.

Сполучені Штати, які заявили, що не можуть дозволити президенту Росії Володимиру Путіну виграти війну, розпочату ним у лютому 2022 року, вважають несподіване вторгнення захисним кроком, що виправдовує застосування американської зброї, заявили офіційні особи у Вашингтоні.


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Росія стверджує, що Україна використовувала західні ракети для руйнування мосту в Курській області
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