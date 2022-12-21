Суспільство

Росія розірвала угоду з Україною про взаємне визнання дипломів та вчених ступенів

21 Грудня 2022 07:51
39
росія, україна

Росія припинила дію підписаної в 2000 році з Україною угоди про взаємне визнання документів про освіту та вчені ступені, йдеться в повідомленні МЗС РФ, опублікованому на офіційному порталі правової інформації.

«20 грудня 2022 року припинено дію угоди між урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання, підписану в Москві 26 травня 2000 року», – йдеться в повідомленні.

Україна, зі свого боку, розірвала угоду з Росією у березні цього року. Документ передбачав, серед іншого, взаємне безстрокове визнання дипломів про професійно-технічну, середню спеціальну та вищу освіту, а також про присудження вчених ступенів та звань.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Грудня 2022 11:34
7

На Буданова та Резнікова готувався замах – СБУ
21 Грудня 2022 10:12
90

У Бахмуті йдуть вуличні бої – британська розвідка
21 Грудня 2022 09:27
52

Понад добу горить об’єкт “Нафтогазу” в Ізюмському районі
21 Грудня 2022 09:11
45

Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила РФ в Україні
21 Грудня 2022 08:58
36

З 10-00 до 16-00 поїзди не зупинятимуться на станції Харківського метро “Університет”
Останні новини
усі новини

Думки

комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
усі думки