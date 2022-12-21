Росія розірвала угоду з Україною про взаємне визнання дипломів та вчених ступенів

Росія припинила дію підписаної в 2000 році з Україною угоди про взаємне визнання документів про освіту та вчені ступені, йдеться в повідомленні МЗС РФ, опублікованому на офіційному порталі правової інформації.

«20 грудня 2022 року припинено дію угоди між урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання, підписану в Москві 26 травня 2000 року», – йдеться в повідомленні.

Україна, зі свого боку, розірвала угоду з Росією у березні цього року. Документ передбачав, серед іншого, взаємне безстрокове визнання дипломів про професійно-технічну, середню спеціальну та вищу освіту, а також про присудження вчених ступенів та звань.