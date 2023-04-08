Росія провалила “війну” проти української енергосистеми, розвідка Британії

Кампанія Росії з серйозної деградації Об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) взимку 2022-23 років, швидше за все, провалилася. Росія завдавала далекобійних ударів з жовтня 2022 року, але широкомасштабні атаки стали рідкістю з початку березня 2023 року.

Удари меншого масштабу (з менш ніж 25 боєприпасами) тривають, але, ймовірно, вони матимуть набагато менший вплив на ОЕС, повідомляють у розвідці.

Українські оператори мереж продовжують закуповувати заміну трансформаторів та інших критичних компонентів. Транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів, які важать щонайменше 100 тонн.

Енергетична ситуація в Україні покращиться з приходом теплішої погоди. Планування та підготовка до наступної зими, швидше за все, вже розпочато.