Росія заявила в неділю, що підтримка американськими законодавцями надання Україні додаткової допомоги на 60,84 мільярда доларів свідчить про те, що Вашингтон набагато глибше занурився в гібридну війну проти Москви, яка закінчиться приниженням на рівні з конфліктами у В’єтнамі чи Афганістані.

Як передає Reuters, за словами російських і американських дипломатів, повномасштабне вторгнення президента Владіміра Путіна в Україну у 2022 році спричинило найгірший спад у відносинах між Росією і Заходом з часів Карибської кризи 1962 року.

У суботу Палата представників Конгресу США за широкої двопартійної підтримки ухвалила пакет законодавчих актів на суму 95 мільярдів доларів, що передбачає надання безпекової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, незважаючи на різкі заперечення з боку деяких ультраправих республіканців.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна “воювала до останнього українця”, включаючи напади на російську суверенну територію та цивільне населення.

“Дедалі глибше занурення Вашингтона в гібридну війну проти Росії обернеться для США гучним і принизливим фіаско на кшталт В’єтнаму та Афганістану”, – заявила Захарова.

Росія, за її словами, дасть “безумовну і рішучу відповідь” на прагнення США до більшого залучення у війну в Україні.

Минулого тижня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс попередив, що без більшої військової підтримки США Україна може програти на полі бою, але з підтримкою Київ зможе втримати свої позиції цього року.