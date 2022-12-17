Політика

Росія погрозами Медведєва намагається зірвати західну підтримку України, – ISW

17 Грудня 2022 09:01
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ISW, медведєв

Заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні, але нерелевантні коментарі на підтримку триваючих інформаційних операцій, спрямованих на послаблення підтримки України Заходом.

 Медведєв оприлюднив 16 грудня список того, що він назвав законними військовими цілями, серед яких були «збройні сили інших країн, які офіційно вступили у війну» в Україні, повідомляють аналітики ISW.

 Медведєв риторично поставив під сумнів, чи означає військова допомога Заходу Україні вступ членів НАТО у війну проти Росії. Медведєв прямо не заявив, що збройні сили країн-членів НАТО є законними військовими цілями, а також не заявив про те, що він висловлював офіційну позицію Росії щодо законних цілей у війні в Україні.

 Ймовірно, Медведєв зробив ці коментарі в координації з широкомасштабними російськими ракетними ударами, намагаючись послабити підтримку України Заходом, розпалюючи побоювання ескалації між Заходом і Росією. Медведєв раніше робив цілеспрямовано підбурювальні коментарі на підтримку інших інформаційних операцій з тими ж цілями.

Минула та нинішня запальна риторика Медведєва продовжує не відповідати реальній позиції Кремля щодо війни в Україні. Звісно, ​​російські війська націлювали і, ймовірно, продовжуватимуть цілити західну військову техніку, яку українські сили розгорнули в Україні, але в цьому немає нічого дивного чи примітного.


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