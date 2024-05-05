Росія планує диверсії по всій Європі, попереджають спецслужби

Європейські спецслужби попередили свої уряди про те, що Росія планує насильницькі диверсії по всьому континенту, оскільки вона взяла курс на перманентний конфлікт із Заходом.

Росія вже почала активніше готувати таємні вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській території, безпосередньо і через підставних осіб, не надто переймаючись тим, що це може призвести до жертв серед цивільного населення, вважають представники розвідки.

Хоча агенти Кремля мають довгу історію подібних операцій – і в останні роки спорадично здійснювали атаки в Європі – з’являються свідчення більш агресивних і скоординованих зусиль, згідно з оцінками трьох різних європейських країн, якими вони поділилися з Financial Times.

Представники розвідки все частіше заявляють про цю загрозу, намагаючись підвищити пильність.

“Ми оцінюємо ризик контрольованих державою (РФ) актів саботажу як такий, що значно зріс”, – заявив Томас Хальденванг, голова німецької внутрішньої розвідки. Росія зараз відчуває себе комфортно, проводячи операції на європейській землі “з високим потенціалом шкоди”, – сказав він на конференції з безпеки минулого місяця, організованій Федеральним відомством із захисту конституції.

Гальденванг виступив через кілька днів після того, як у Байройті, Баварія, були заарештовані двоє німецько-російських громадян, які нібито готували напади на військові і логістичні об’єкти в Німеччині від імені Росії.

Наприкінці квітня у Великій Британії двом чоловікам було пред’явлено звинувачення в тому, що вони влаштували пожежу на складі, де зберігалися вантажі з гуманітарною допомогою для України. Англійська прокуратура звинувачує їх у роботі на російський уряд.

Тим часом у Швеції служби безпеки розслідують серію нещодавніх залізничних аварій, які, як вони підозрюють, можуть бути актами саботажу, що підтримуються РФ.

Росія намагалася знищити системи сигналізації на чеських залізницях, заявив минулого місяця міністр транспорту країни в інтерв’ю FT.

В Естонії напад на автомобіль міністра внутрішніх справ у лютому і на автомобілі журналістів було скоєно оперативниками російської розвідки, заявила Служба внутрішньої безпеки країни. Міністерство оборони Франції також попередило цього року про можливі диверсійні атаки з боку Росії на військових об’єктах.

“Очевидний висновок полягає в тому, що відбулося реальне посилення російської активності, – сказав Кейр Джайлз, старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House.

“Не можна сказати, чи це є відображенням того, що росіяни кидають на це більше ресурсів; чи вони стали більш недбалими і потрапляють на гачок; чи західна контррозвідка просто стала краще виявляти і зупиняти їх”, – додав він. “Як би там не було – багато чого відбувається”.

Один високопоставлений європейський урядовець заявив, що через служби безпеки НАТО поширюється інформація про “чіткі і переконливі російські зловживання”, які є скоординованими і масштабними.

Він додав, що настав час “підвищити обізнаність і зосередитись” на загрозі російського насильства на європейській землі.

У четвер НАТО оприлюднила заяву, в якій висловила глибоке занепокоєння зростанням “зловмисної діяльності на території союзників” з боку Росії, посилаючись на те, що вона назвала “посиленням кампанії … в усьому євроатлантичному регіоні”.

Зростаючі побоювання щодо прагнення Росії завдати фізичної шкоди своїм супротивникам слідують за низкою звинувачень на адресу Росії в кампаніях з дезінформації і хакерства.

У п’ятницю Німеччина пообіцяла наслідки для Москви – у заяві, підтриманій ЄС і НАТО – через хакерську атаку 2023 року на соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца.

Скандал, що викриває спроби Росії кооптувати ультраправих європейських політиків напередодні майбутніх європейських виборів, тим часом все ще розгортається.

Один із представників розвідки заявив, що саботажні зусилля Москви не слід розглядати окремо від інших операцій, зазначивши, що посилення активності відображає прагнення Росії чинити максимальний тиск “по всьому фронту”.

За його словами, Путін зараз відчуває себе “підбадьореним” і намагатиметься просунути лінії розмежування в Європі настільки сильно, наскільки це можливо, на кількох фронтах – за допомогою дезінформації, саботажу або хакерських атак.

Посилення агресії з боку російської розвідки також відображає бажання шпигунів країни самоствердитися після найсерйознішої невдачі з часів розпаду Радянського Союзу.

За кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 600 російських розвідників, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям, були вислані, завдавши серйозної шкоди шпигунській мережі Кремля на всьому континенті.

У нещодавній доповіді аналітики британського Королівського інституту об’єднаних служб підкреслили зусилля, до яких вдалася Росія, щоб відновити свою присутність в Європі, часто використовуючи довірених осіб. До них відносяться члени російської діаспори, а також організовані злочинні угруповання, з якими Кремль має давні зв’язки.

Відбувся також ключовий стратегічний зсув: так звані “Комітети особливого впливу” координують розвідувальні операції в інтересах Кремля по країнах, об’єднуючи зусилля, які раніше були розрізненими зусиллями розрізнених служб безпеки та інших кремлівських гравців.

У зв’язку з активізацією російських операцій служби безпеки перебувають у стані підвищеної готовності до загроз і намагаються виявити цілі, які вони, можливо, пропустили.

Наприклад, виникли питання щодо досі нез’ясованого вибуху на заводі з виробництва боєприпасів BAE Systems в Уельсі, який постачає снаряди, що використовуються в Україні. У жовтні 2014 року було знищено чеський склад зброї, де зберігалася зброя для Києва; пізніше було встановлено, що агенти російської військової розвідки заклали вибухівку на цьому об’єкті.

У п’ятницю на заводі в Берліні, що належить збройовій компанії Diehl, яка також постачає зброю в Україну, спалахнула сильна пожежа. Понад 160 пожежників були викликані для боротьби з полум’ям, а жителям величезної території на заході столиці було наказано тримати вікна закритими через можливі токсичні випаровування.

“Як завжди у випадку з Росією, розумно не шукати єдиного пояснення тому, чому вони щось роблять. Завжди відбувається комбінація речей, – сказав Джайлз.

“Ці точкові атаки, які ми бачили до цього часу, звичайно, спрямовані на дезорганізацію, але вони також можуть бути використані для дезінформації. А ще є те, чого Росія вчиться з цих атак, якщо хоче по-справжньому знерухомити Європу… Це тренувальні забіги”.