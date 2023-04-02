Росія не досягла поставлених цілей до кінця березня, – ISW

1 квітня російські, українські та західні джерела повідомили, що російський зимовий наступ не досяг цілей кремля щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення Війни ISW.

Начальник Генштабу Збройних Сил РФ Валерій Герасимов 22 грудня заявив, що російські війська зосередили основні зусилля на захопленні Донецької області, а на початку лютого російські війська розпочали зимову наступальну операцію на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна-Лиман.

Міністерство оборони Великої Британії зауважило, що Герасимов не зміг розширити російський контроль над Донбасом під час свого призначення командиром ТВД в Україні та досяг лише незначних здобутків, збільшивши мобілізований персонал.

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що Герасимов пропустив встановлений Кремлем термін захопити Донбас до 31 березня.

Зростаючі російські припущення про зміни російського військового командування, ймовірно, вказують на те, що Росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ.