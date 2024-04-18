Політика

Росія намагається поповнювати втрати контрактниками, щоб уникнути непопулярної мобілізації, – Bloomberg

18 Квітня 2024 16:27
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росія, війна
Молоді люди проходять повз табло, що рекламує службу в армії за контрактом. Санкт-Петербург, Росія / Фото: Getty Images

Росія хоче збільшити число солдатів-контрактників для участі у війні, щоб принаймні зараз уникнути чергового масового призову, який може підірвати підтримку населенням війни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох людей, знайомих з обговоренням цього питання.

За словами джерел, Кремль прагне не повторити мобілізацію вересня 2022 року, яка підірвала громадську довіру та спровокувала втечу майже мільйона жителів Росії.

За словами керівника московського аналітичного центру “Центр аналізу стратегій і технологій” Руслана Пухова, маючи до 30 тисяч новобранців на місяць, Росія цього року могла б поповнити лави армії на 300 тисяч.

Bloomberg зазначає, що покладатися на поступовий приплив нових військ для компенсації втрат і нарощування чисельності, а не просто призвати ще 300 000 за один раз, обмежує військові можливості Росії.

Агентство зазначає, що отримання контролю над Харковом, чи захоплення Запоріжжя, ймовірно, вимагатиме великої кількості нових солдатів. Ще складнішою метою був би штурм “стратегічного південного портового міста Одеса”.

Водночас джерела Bloomberg у США та Європі повідомили, що зростають побоювання, що Росія може досягти серйозних успіхів найближчими тижнями. Зазначається, що російські війська перебувають на околиці своєї наступної ключової мети у східній частині Донецької області, Часового Яру, височина якого робить його вирішальним для оборони України в цьому районі.


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Росія намагається поповнювати втрати контрактниками, щоб уникнути непопулярної мобілізації, – Bloomberg
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