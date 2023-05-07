Росія накопичує ракети: Буданов розповів, коли планується масована атака

Росія намагається накопичити певний запас ракет для того, аби зірвати український контрнаступ.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в “YahooNews”.

За його оцінками, Буданов вважає, що російські ракетні поставки закінчуються і їхні запаси майже на нулю.

“Вони намагаються накопичити певні запаси і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля”, – сказав головний розвідник України.

Окрім цього, він зазначив, що ще два роки тому заявляв про проблеми зі здоров’ям у Путіна. За його словами, російський диктатор хворий на рак.

“Ще 2021 року була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію”, – заявив Буданов.