Росія може перемогти, якщо Україні не передадуть зброю, – Дуда

Якщо Україна терміново не отримає допомоги, Росія зможе перемогти у цій війні, вважає президент Польщі.

Збройним силам України потрібно терміново надати озброєння, інакше російські окупанти виграють велику війну. Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю із французьким виданням Le Figaro.

На запитання “чи можуть росіяни все-таки виграти війну?” Дуда впевнено відповів: “Так, можуть”.

“Якщо Україна не отримає допомогу дуже терміново. У них немає сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо найближчими тижнями ми не надішлемо в Україну військову техніку, Путін може виграти. Він може виграти, і ми не знаємо, де він зупиниться”, – пояснив він.

Дуда заначив, що ще колишній президент Польщі Лех Качинський зпрогнозував війну в Україні.

“У 2008 році, коли Росія напала на Грузію, президент Польщі Лех Качинський разом з лідерами України та країн Балтії їздив до Тбілісі . Перед натовпом грузинів, які зібралися в центрі міста, він сказав пам’ятні слова, попередивши, що якщо Росія не зупиниться на Грузії, то: “завтра, можливо, країни Балтії, Україна, а потім, можливо, моя країна, Польща””, – резюмував Дуда.