Суспільство

Росія може передати Україні останки загиблих у літаку під Бєлгородом

3 Березня 2024 17:06
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полонені, Бєлгород
Уламки літака Іл-76, що впав під Бєлгородом / Фото РИА Новости

Останки українських військових, загиблих під час катастрофи Іл-76, найближчим часом можуть передати Україні, стверджує уповноважений із прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

За її словами, Росія готова передати тіла, а Україна – прийняти їх, додала омбудсмен. Інформації про можливі терміни зараз немає.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що станом на 1 березня не отримав від Росії жодних офіційних даних щодо можливої загибелі українських військовополонених під час авіакатастрофи.

Літак Іл-76 упав у Бєлгородській області 24 січня. За даними міноборони Росії, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну, а також шестеро членів екіпажу і троє супроводжуючих.

Російська сторона звинуватила в катастрофі Іл-76 Україну.

Українська розвідка підтвердила, що того дня дійсно готувався обмін між військовополоненими. При цьому ГУР також заявило, що не може сказати, хто перебував на борту літака, що впав.

Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагатиме міжнародного розслідування інциденту. Наразі обставини авіакатастрофи розслідує Служба безпеки України.


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