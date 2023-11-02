Суспільство

Росія могла отримати від КНДР балістичні ракети 

2 Листопада 2023 18:21
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ракети, корея, рф

Розвідка Південної Кореї дізналася, що КНДР могла передати Росії не тільки артилерійські снаряди, а й кілька типів ракет, серед яких балістичні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на AP

Південнокорейські військові розповіли в четвер журналістам на брифінгу, що КНДР могла відправити Росії “невстановлену кількість” балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.

За оцінками південнокорейської розвідки, підприємства КНДР працюють на повну потужність й мобілізують населення, аби виконати замовлення для російських військ.

В обмін на постачання снарядів і ракет Москва, ймовірно, надає Пхеньяну технологічну допомогу для запуску супутника-шпигуна в космос. Північна Корея також зацікавлена в отриманні російських ядерних технологій, говорять у Сеулі.


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