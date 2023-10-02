Росія, ймовірно, готує випробування крилатої ракети з ядерною установкою – NYT

Росія може планувати випробування ракети з ядерним двигуном, про це свідчать супутникові знімки.

Про це пише The New York Times

Супутникові знімки та авіаційні дані свідчать про те, що Росія, можливо, готується випробувати (або вже випробувала) експериментальну крилату ракету з ядерним двигуном. Теоретичний радіус її дії тисячі миль.

Журналісти вивчили супутникові знімки та авіаційні дані і помітили пересування літаків і транспорту на аеродромі Рогачово в арктичному регіоні в Росії.

Це може свідчити про підготовку до випробувань ракети “Буревісник” або SSC-X-9 Skyfall, які вже випробовували у 2017 і 2018 роках.

Протягом останніх двох тижнів у цьому районі також відстежували літаки-розвідники США, а в авіаційних повідомленнях попереджали пілотів уникати прилеглий повітряний простір.

На початку серпня на авіабазі Рогачово два російські літаки, які збирають дані про пуски ракет, були припарковані приблизно за 160 кілометрів на південь від місця запуску.

Літаки належать російській атомній компанії “Росатом”. Згідно з додатковими супутниковими знімками, літаки залишалися на цій базі принаймні до 26 вересня. Під час випробувань “Буревісника” у 2018 році літаки такого ж типу теж перебували поблизу.

Експерти кажуть, що ця ракета небезпечна не лише своєю здатністю нести потужну ядерну боєголовку, але й здатністю викидати шкідливі радіоактивні викиди, якщо ракета вибухне або порушить роботу під час випробування.

Секретний характер і місце віддаленого запуску ускладнюють визначення того, чи ракету вже випробували, чи тільки планують, чи, можливо і те, і інше.

The New York Times також припускає, що РФ може тестувати тільки ракетний двигун або компонент самої ракети.