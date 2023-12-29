Суспільство

Росія атакувала Україну “шахедами” та ракетами

29 Грудня 2023 05:57
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ракетний удар

У ніч на п’ятницю, 29 грудня, у низці областей України лунає тривога. В Одесі в одній із багатоповерхівок виникла пожежа, є прильоти та вибухи в низці міст, зокрема Львові та Харкові.

Харків

У Харкові 29 грудня було чутно вибухи — щонайменше вісім вибухів пролунали станом на 05:26.

Поліцейські просять не залишати укриття до відбою повітряної тривоги, про влучання російських ракет повідомити на спецлінію 102.

Львів

У Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, після чого зайнялась пожежа.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб”, – написав Садовий.

Черкаси

У Черкасах також пролунав вибух. Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець о 05:30 сповістив про відбій повітряної небезпеки.

Однак подробиць щодо вибуху в обласному центрі поки не надавав.

Одеса

В Одесі під час повітряної тривоги російський ударний дрон типу Shahed влучив у житловий будинок.

“Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються”, – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.


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