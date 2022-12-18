Російським ЗМІ дали команду зображати Путіна як “вісника добрих новин”, – ISW

Кремль розіслав доручення підконтрольним ЗМІ “відбілювати” диктатора Володимира Путіна участю. У “безглуздих заходах”, таких як відкриття індичої ферми чи відремонтованої магістралі.

Про це повідомляють аналітики ISW.

Незалежне російське інформаційне видання The Moscow Times повідомило, що Кремль доручив керівникам деяких державних корпорацій і губернаторам регіонів підготувати «позитивний порядок денний» новин і подій, у яких може брати участь Путін. В календарі Путіна вже є невеликі події, такі як урочисте відкриття центру розведення індиків, відзначення ювілеїв держкорпорацій і відкриття відремонтованої траси.

Чиновники Кремля сказали, що соціальне благополуччя росіян падає, а втома від війни зростає, і що Путіна потрібно розглядати як «вісника добрих новин». Ці зусилля, ймовірно, спрямовані на те, щоб нагадати російському народу що Путін є не лише військовим лідером під час війни, а й цивільним лідером, який має тісні зв’язки з народом.

Однак посилення змістовних подій і водночас скасування можливостей для громадськості змістовно спілкуватися з Путіним щодо стану війни та країни навряд чи істотно покращить імідж Путіна, і, як раніше оцінювало ISW, може підірвати популістську привабливість Путіна.