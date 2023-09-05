Суспільство

Російський пілот розповів, як переганяв в Україну Мі-8 і пропонував іншим членам екіпажу здатися в полон

5 Вересня 2023 13:41
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гур

Пілот російського Мі-8 Максим Кузьмінов, який перегнав борт у Харківську область та перейшов на сторону України, розповів, що під час фінальної стадії операції “Синиця” вмовляв свій екіпаж здатися, втім двоє інших його членів злякалися, почали поводитися агресивно, а після посадки побігли в сторону кордону.

“Зі мною було два члени екіпажу. Зброї при собі у нас не було. Льотчики у нас літають без зброї, – розповів він. – Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман − у нього немає навичок пілотування вертольота. Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля їх мені не відома, але, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували”.

Кузьмінов наголосив, що він не викрав гелікоптер, а перелетів з точки А в точну Б. За його словами, маршрут та місце посадки були погоджені заздалегідь. 

Пілот розповів, що вилетів з аеродрому у Курську в сторону Харківської області о 16:20. В районі н.п. Шебетино він летів в режимі радіомовчання на гранично низькій висоті – 5-10 метрів. А коли літак почав перетинати кордон, по ньому відкрили вогонь. 

“Хто його почав вести, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку в зазначеному місці”, − розповів пілот.  

Кузьмінов стверджує, що до цього виконував лише транспортні операції – перевозив вантаж і військових. Він переконує, що не здійснював бомбардувань, хоча й був у тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську. Зараз пілот думає про те, аби приєднатися до української авіації.


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