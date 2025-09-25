        Суспільство

        Російський БпЛА влучив по комунальному підприємству на Харківщині: загинув чоловік

        Галина Шподарева
        25 Вересня 2025 08:22
        Пожежа після удару по Куп'янському району / Фото: ДСНС
        Пожежа після удару по Куп'янському району / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 25 вересня, російські військові завдали удару безпілотником по Куп’янському району Харківської області. БпЛА влучив у комунальне підприємство, загинув чоловік.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Уночі російський БпЛА вдарив по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини.

        Внаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі, загинув 59-річний чоловік. 

        До ліквідації наслідків атаки були залучені десятеро рятувальників та три одиниці техніки, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

        Рятувальники на місці пожежі після обстрілу на Харківщині / Фото: ДСНС

