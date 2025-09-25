Російський БпЛА влучив по комунальному підприємству на Харківщині: загинув чоловік

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через обстріли у двох областях

До ліквідації наслідків атаки були залучені десятеро рятувальників та три одиниці техніки, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області .

Сьогодні, 25 вересня, російські військові завдали удару безпілотником по Куп’янському району Харківської області. БпЛА влучив у комунальне підприємство, загинув чоловік.