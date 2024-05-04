Російський бомбардувальник впустив КАБ на житловий сектор у Бєлгороді

Місцеві пабліки пишуть, що в приватному секторі Бєлгорода почалася пожежа, спричинена прильотом авіабомби.
“Повідомляється, що на Раздобаркіна (південно-західна околиця Бєлгорода – ред.) горить дах приватного будинку”, – пишуть очевидці.
Місцеві пабліки пишуть, що в приватному секторі Бєлгорода почалася пожежа, спричинена прильотом авіабомби.
“Повідомляється, що на Раздобаркіна (південно-західна околиця Бєлгорода – ред.) горить дах приватного будинку”, – пишуть очевидці.
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