Російські війська захопили Крохмальне у Харківській області

Російські війська здійснили підтверджене просування вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей на тлі позиційних боїв вздовж фронту. Захоплено село Крохмальне на Харківщині, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Геолокаційні зображення, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські війська захопили Крохмальне, що знаходиться 20 км на північний захід від Сватового, а російські військові блогери раніше стверджували, що українські війська відійшли з позицій поблизу населеного пункту.

До повномасштабної війни в селі жили тільки в одній хаті. Чоловік розводив овець. Інші хати були покинуті ще в 90ʼті, чи навіть за радянських часів.

Окрім цього, геолокаційні кадри опубліковані 20 січня показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Також російські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська просунулися в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Військові аналітики фіксують, що російські війська здійснили незначне просування в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують обмежені російські досягнення на південний схід від Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки).