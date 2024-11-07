Суспільство

Російські війська розпочали нову хвилю наступу в Курській області
7 Листопада 2024 23:02
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війна, курська операція
Мапа аналітичного проєкту DeepState

Російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій у Курській області.

Як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, ворог поновив наступальні дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар’їно та Суджу.

Основний тиск ворожої армії вдалося зупинити, проте очікуються нові спроби росіян здійснити масовані штурми, пишуть аналітики.

За даними українського морпіха-аеророзвідника Kriegsforscher, російські частини були значно підкріплені живою силою, а також бронетехнікою: зокрема, 810-та бригада морської піхоти отримала 40 нових БТР-82. 

Росіяни використовували для початкових атак погодні умови – вітер і туман. 51-ий полк ВДВ пішов в атаку, використавши 7 баггі і 8 БМП/БМД, 83-тя бригада ВДВ – кілька БМП-3 за підтримки танка, 810-та бригада морської піхоти – 14 БТР-82. 

Однак, за його словами, перші штурми вдалося відбити – більшу частину бронетехніки було підбито або повністю знищено.


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