Російські війська повернулися до старої тактики нічних атак

У ніч на 16 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу «Shahed» з трьох напрямків, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА «Shahed-136/131», які окупанти спрямували у різні регіони України.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

“В результаті бойової роботи знищено 30 «шахедів» в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей”, – йдеться у повідомленні.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що дрони летіли на столицю групами, хвилями та за різними напрямками. Сили ППО усі безпілотники знищили, уточнив Попко.

За його словами, внаслідок роботи ППО та падіння уламків у місті ніхто не постраждав.

Попко додав, що атаки на Київ у грудні нагадують йому тактику російських військових «зразка травня 2023 року», коли постійно змінювалися, комбінувалися, чергувалися види та типи засобів повітряного ураження. «Такий же сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, “Іскандери”, “Кинджали” летять на Київ по черзі, змінюючи один одного», – написав голова Київської міської військової адміністрації.

Цього тижня російські військові двічі завдавали по Києву удару балістичними ракетами — у понеділок і в середу. Внаслідок атаки в ніч на середу постраждали, за заявами міської влади Києва, понад 50 людей.